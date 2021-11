Koronavirus ONLINE: Pfizer chce v USA povolení pro covidovou pilulku. A 11 514 případů za den v ČR

O kompenzacích pro podnikatele budou zástupci vlády s profesními svazy podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) ještě tento týden znovu jednat. Vyřeší detaily podpory. Příští týden chce kabinet v demisi návrhy probrat s novou koalicí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle Havlíčka programy domluví a připraví, bude ale na nové vládě, zda je spustí. Po dnešním jednání se zástupci podnikatelů to Havlíček řekl ČTK. Schválení náhrad je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nutné předtím, než začnou platit případná přísnější opatření. Stát by podle něj měl důsledněji vymáhat dodržování stávajících, sdělil ČTK.

Se zaměstnavatelskými svazy se Havlíček dnes domluvil, že pokud budou podnikatelé zásadním způsobem v důsledku protiepidemických nařízení omezeni, budou mít nárok na kompenzace. Kritériem pro jejich získání by měl zřejmě být pokles tržeb. Srovnával by se přitom určitý měsíc letošního roku se stejným měsíce roku 2019. Řeší se, jaká by měla být hranice. Použít by se podle Havlíčka mohl propad tržeb 50 procent, který platil v programech dosud, svazy podle něj chtějí výhodnější podmínky, začínají na třicetiprocentním poklesu.