Koronavirus ONLINE: Omikron má i dítě z Adamova. ČR zaznamenalo devět případů, Evropa první oběť

V Karlovarském kraji se mohou děti starší pěti let nechat očkovat vakcínou proti covidu-19 kromě praktických lékařů také v karlovarské nemocnici i ve stálém očkovacím místě v Sokolově. Ode dneška mohou rodiče registrovat k očkování ve vakcinačních centrech děti ve věku od pěti do jedenácti let. V Karlovarském kraji by očkování mělo začít 27. prosince.

Zdravotníci budou očkovat vakcínou Comirnaty výrobce Pfizer/BioNTech, přičemž druhou dávku budou podávat po třech týdnech. Jde o vakcínu určenou pouze dětem od 5 do 11 let. Očkovací látky by měly být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v demisi (za ANO) dostupné do konce týdne.