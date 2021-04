Koronavirus ONLINE: Očkování pro Čechy 18+ asi od července. A restart tendru na testy do škol

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) dnes znovu vypsala zakázku na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. ČTK to řekl její předseda Pavel Švagr. Minulý tendr na stejné množství testů správa v pondělí zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Nyní podle Švagra požaduje ministerstvo školství dodání 2,8 milionu testů do pondělí 17. května a dalších 2,8 milionu testů do pondělí 24. května.