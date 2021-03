Koronavirus ONLINE: O zákaz nákupů na Velký pátek je na vládě spor. A nakažená Maláčová

Tým odborníků, který začátkem roku v Číně zkoumal původ nového typu koronaviru, měl problém dostat se k původním datům, řekl dnes generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Potřebné jsou podle něho další studie, protože dosavadní poznatky nejsou dostatečné.

Vědecký tým sice dospěl k závěru, že nejméně pravděpodobnou hypotézou je to, že virus unikl z laboratoře, podle WHO ovšem tato záležitost vyžaduje další vyšetřování. Peter Ben Embarek, který misi WHO do Číny vedl, řekl, že je „naprosto možné“, že už v říjnu nebo listopadu 2019 se okolo čínského města Wu-chan objevovaly případy onemocnění covid-19. Potenciálně to mohlo vést k tomu, že infekce se do zahraničí rozšířila rychleji, než bylo doposud zdokumentováno.