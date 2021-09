Koronavirus ONLINE: Nejvíc nových případů od poloviny května v ČR. A změny u kroužků

Z 11.243 osob, které byly pozitivně testovány od začátku měsíce do 28. září, nebylo očkováno 79,5 procenta. Téměř pětina lidí (18,3 procenta) se nakazila, přestože byla dva týdny po dokončeném očkování. U neočkovaných byl průměrný věk 27 let, u očkovaných 51 let. To odpovídá i proočkovanosti podle věkových skupin.

Z lidí ve věku 16 až 29 let má dokončené očkování 49,4 procenta, padesátníků přes 69 procent a starších než 65 let více než 80 procent. Mezi zářijovými nakaženými bylo 818 starších 65 let, očkováno nebylo 312 z nich. U 60 procent nově nakažených seniorů tak byla zjištěna pozitivita navzdory dokončenému očkování. Jejich průměrný věk byl 75 let.