Koronavirus ONLINE: Nejméně nových případů od konce srpna. A očkování pro 45+ od půlnoci

Základní školy Svážná a Sirotkova v Brně dnes bez problémů přivítaly část žáků druhého stupně k rotační výuce. ČTK to řekli ředitelé škol. Návrat dětí do škol umožnilo další uvolnění epidemických opatření. Do lavic usedla polovina prvního a polovina druhého stupně a zbytek je doma na on-line výuce, příští týden se situace otočí. Obě školy používají pro povinné testování žáků PCR testy jednou týdně.

Do ZŠ Svážná přišlo kolem 300 dětí. „Nově nastoupily čtyři třídy z druhého stupně, a to sedmý a devátý ročník,“ uvedl ředitel Petr Punčochář. Z prvního ročníku přišli prvňáci, třeťáci a dvě třídy čtvrtého ročníku plus dyslektické a přípravné třídy. Zařízení má zhruba 600 dětí.