Koronavirus ONLINE: Koordinátor testování v Česku po sporech končí. A vakcína míří do Evropy

Firmy budou i po konci pandemie využívat práci z domova více než před začátkem nákazy. Shodli se na tom experti oslovení ČTK. Lidé se v řadě profesí podle nich nevrátí zpět do kanceláře, ale do nového typu práce, kde částečná práce z domova, větší flexibilita a práce ,odkudkoliv' bude normální součástí pracovního života. Práce na home office je efektivnější, ale lidem chybí osobní kontakt, uvedli rovněž odborníci.

„Firmy se už nikdy nevrátí k plné práci z kanceláře. Do budoucna to bude spíše o nějakém hybridním mobilu, tedy někdo stále v kanceláři, někdo stále z domova, většina částečně z domova, částečně z kanceláře,“ řekla ČTK vedoucí partnerka týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů v EY Martina Kneiflová. Firmy se podle ní musí naučit v takovém režimu fungovat. Pokud to rozumně naplánují, mohou v důsledku nového nastavení ušetřit náklady, dodala.