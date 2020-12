Koronavirus ONLINE: Hospody zavřely, otevřou až příští rok? A Prymula odmítl Babiše

Rakouské ministerstvo zahraničí rozšíří od 19. prosince varování před cestováním kvůli sílící pandemii covidu-19 na téměř všechny země světa. Po příjezdu z rizikových zemí musí lidé do desetidenní karantény. Platit to bude od soboty také pro Čechy, kteří dosud mohou do Rakouska cestovat s negativním testem. Česká republika totiž není mezi deseti státy, pro které zatím cestovní varování neplatí.

I Rakušané se ještě mohou vydat do deseti zemí světa, aniž by riskovali komplikace při návratu kvůli covidu-19. Varování a s ním spojená karanténa se totiž nevztahují na Austrálii, Finsko, Irsko, Island, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Jižní Koreu, Uruguay a Vatikán.