Koronavirus ONLINE: Hospodám zakázali i prodej piva v PET lahvích. Po kritice vláda otočila

„Je pozitivní zprávou, že vládní opatření zabrala, že epidemie začala brzdit a stále brzdí, nicméně v těch posledních dnech to brzdění není nijak razantní a spíše se to podobá stagnaci. A do jisté míry můžeme říct, že ta čísla jsou hodně podobná těm, která byla v době, když jsme hlasovali naposledy. Ta čísla jsou stále velmi vysoká,“ upozornil na tiskovce ve Sněmovně vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Já poslouchám stanoviska pravicové opozice, která unisono tvrdí: Nikdy, za žádnou cenu, už ani hlas pro prodloužení nouzového stavu. Dostávám také maily od občanů, kteří nás prosí, abychom už to ukončili, aby už nouzový stav nebyl. A já jen musím zopakovat to, co říkám pořád. Nouzový stav není něco, co tu situaci vyřeší, jeho konec není koncem epidemie. Nouzový stav je jen právní rámec, který umožňuje podle naší legislativy vládě s epidemií účinně bojovat,“ dodal Hamáček.