Koronavirus ONLINE: Havlíček chce otevřít obchody 22. února. A Babiš na jednání s opozicí

"Babiš se bránil v podstatě jakémukoliv jednání a poslouchání názorů. Jediné, co se pokusil udělat, je, že ten horký brambor zkusil hodit na hejtmany. A hejtmani mu ho hodili zpátky. Ale žádné řešení ta dohoda mezi hejtmany a vládou nepřinesla a upřímně řečeno, ani nemohla přinést. To řešení, aby se upravily podmínky opatření, aby se konečně začalo něco dělat pořádně tak, aby to fungovalo v boji s pandemií, musí vyjednat Babiš v Poslanecké sněmovně. Nikde jinde to nejde," řekl před dnešní schůzkou s premiérem Babišem Blesk Zprávám předseda ODS Petr Fiala.

"Nejen, že Andrej Babiš nemá plán B, když nebude prodloužený nouzový stav. On nemá vůbec žádný plán, co dělat. On prostě vychází z toho, že máme nouzový stav, tak ho prodloužíme, komunisté nám to odmávají a jdeme dál. On to nezvládá, opatření nefungují dobře, čísla jsou varovná. Nezvládá ochranu zdraví lidí tímhle způsobem. On prostě všem přiložil pistoli k hlavě a řekl: buďto budete hlasovat, nebo na vás hodím odpovědnost za to, že se ta pandemie nezvládá," dodal Fiala.

Celý rozhovor Petra Fialy pro Blesk Zprávy čtěte ZDE