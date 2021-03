Koronavirus ONLINE: Evropské ano další vakcíně. A ministr zdravotnictví náhle končí

Lékaři si pro pacienty vyžádali po pražské Fakultní Thomayerově nemocnici, jejíž lékárna dodávky spravuje, do středy více než polovinu z 500 dávek léku bamlanivimab na covid-19 dodaných do ČR na konci února. Další dodávka má podle mluvčího nemocnice Petra Sulka přijít tento nebo příští týden. Lék od firmy Eli Lilly obsahuje takzvané monoklonální protilátky, které znemožňují viru vstup do buněk, a podává se krátce po nakažení pacientům, kterým hrozí vyšší riziko úmrtí.

Do středy nemocnice poskytla 275 balení léku do 37 dalších zdravotnických zařízení. Přímo v krčské nemocnici ho vydali 33 balení. „Z toho ve více než 19 případech byl lék již aplikován pacientům a dobrým signálem je také to, že nikdo z těchto nemocných již dále nepotřeboval další zdravotní péči,“ uvedl Sulek.