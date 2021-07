Koronavirus ONLINE: Dovolená na Maltě jen pro očkované. A Babiš žádal o půjčku vakcín Maďary

Nizozemsko zpřísní omezení, kvůli šíření nákazy mezi mladými zavře noční kluby

Od soboty se opět zavřou diskotéky a noční kluby, bary mohou být otevřené maximálně do půlnoci, oznámil dnes premiér Mark Rutte. „Není to žádná zábava, ale je to nutné,“ komentoval rozhodnutí vlády Rutte. „Všechno ukazovalo na pohodové léto - a my v něj stále doufáme - ale slunce teď zakryl mrak,“ dodal.

Opatření mají zatím platit nejméně do 13. srpna a dotknou se i některých velkých akcí. Ty, které nenabízejí místa k sezení a neumožňují dodržovat bezpečný odstup, se nebudou smět konat.