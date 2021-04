Koronavirus ONLINE: Česku ruší dodávky nové vakcíny po sraženinách. A očkování pro 65+ je tu

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) očekával, že záchyt pozitivních případů koronaviru ve školách, kde se děti v pondělí poprvé testovaly, bude malý. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Uvedl také, že prověřuje možnosti testování dětí přesnější PCR metodou zpracovanou v laboratoři místo antigenních testů přímo ve školách.

„My jsme očekávali, že ten záchyt není velký. Je to vlastně srovnatelné s tím, co známe i z běžného testování antigenními testy u zdravé populace,“ řekl ministr. Podle něj jde o průřez běžnou populací, kde se vlastně neočekávají nemocní. Je to podle něj rozdíl proti testům lidí s příznaky od lékaře nebo po kontaktu s nakaženým od hygieniků.