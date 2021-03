Koronavirus ONLINE: Česko žádá o desítky míst v nemocnicích v Polsku, Německu a Švýcarsku

Americký tisk ve čtvrtek přinesl další nepříjemné zjištění pro guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování a kritice v souvislosti se šířením koronaviru v zařízeních pro seniory. Deníky The New York Times (NYT) a The Wall Street Journal (WSJ) informovaly, že guvernérovi vysoce postavení poradci zasáhli do loňské zprávy o obětech covidu-19 v domovech důchodců a původně uvedený součet zemřelých nahradili nižším.

Nové informace se týkají analýzy publikované v červenci, v níž se uvádělo, že v souvislosti s epidemií v pečovatelských domech zemřelo 6432 lidí. Mnozí další klienti těchto zařízení zemřeli poté, co je s nákazou koronavirem odvezli do nemocnic, to nicméně finální verze zprávy nespecifikovala.

Podle WSJ a NYT přitom v dřívější verzi figuroval celkový součet, který činil více než 9200 úmrtí. „Toto číslo nebylo veřejné a guvernérovi nejvlivnější poradci chtěli, aby to tak zůstalo. Rozhovory a dokumenty odhalují, že zprávu přepsali a číslo z ní vyňali,“ píše NYT. Deník hovoří o mimořádné intervenci, která je prý prvním známým krokem ve snaze guvernéra a jeho týmu zamlžit rozsah krize v domovech pro seniory.