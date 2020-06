Koronavirus ONLINE: Češi se hrnou do ciziny, těší cestovky. A hranice otevírají i Poláci

Stát by měl odpustit sociální odvody za červen až srpen firmám až do 150 přepočtených zaměstnanců, a nikoli jen do 50 zaměstnanců, jak navrhuje vláda. Počítá s tím pozměňovací návrh Senátu k příslušnému vládnímu zákonu, který dnes Senát schválil. Horní komora Parlamentu chce do předlohy zahrnout i pomoc malým lékárnám a chce také změkčit podmínky pro odpuštění odvodů. Předloha se tak s pozměňovacími návrhy vrací do Sněmovny.