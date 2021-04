Koronavirus ONLINE: Čarodějnice bez akcí, očkovací rekord a 2216 případů za čtvrtek v Česku

Indické továrny zvýšily výrobu kyslíku o 25 procent a jeho závažný nedostatek, s nímž se potýkají nemocnice, by prý mohl být do poloviny května aspoň částečně vyřešený. Oznámil to dnes šéf největšího výrobce firmy Linde Moloj Banerdží. Podle něj se nyní spotřeba oproti běžné době znásobila osmkrát. „To je důvod krize, nikdo na to nebyl připravený, zejména ne na ten strmý vzestup spotřeby,“ řekl. Dva přidružené podniky jeho firmy budou do půlky května vyrábět denně 9000 tun kyslíku.

Zásobování kyslíkem komplikují i logistické problémy, ale také ty budou podle Banerdžího do poloviny května vyřešeny. Indie doveze z ciziny 100 kontejnerů na převoz kyslíku a po Indii je budou rozvážet hlavně vlaky.