Koronavirus ONLINE: Blatný chce umrtvení ČR od 27. prosince. A odmítá výjimku na Silvestra

Obchodníci bez ohledu na koronavirovou krizi počítají s tradičními povánočními výprodeji. Někteří je už zahájili, další se připojí po Štědrém dnu. Pokud by kvůli epidemické situaci nemohly 27. prosince obchody znovu otevřít, veškeré akce se přesunou na internet. Podle některých prodejců by slevy mohly být vyšší než v předchozích letech. V povánočních akcích je zpravidla největší zájem o elektroniku nebo oblečení. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.