Koronavirus ONLINE: Babiše sepsul Vystrčil kvůli očkovací strategii. A 12 070 úmrtí v ČR

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) před jednáním vlády zareagoval na to, že o víkendu opět zamířily tisíce lidí na hory. „Samozřejmě nás to hrozně mrzí. Jedna věc je to, že lidé vyrazili a že se to tam nepohlídalo. Provozovatelé ani neměli příliš mnoho nástrojů. Mrzí nás to dvojnásob vůči těm provozovatelům, protože já osobně si uvědomuji jejich situaci, kdy v průběhu zimy musí vydělat na celý rok, a každý den, kdy mají zavřeno, tak ztrácí poměrně velké zdroje,“ řekl Havlíček pro iRozhlas.cz. Více čtěte ZDE