Koronavirus ONLINE: Ampule bez šesté dávky a EU peskuje výrobce vakcíny za pomalé dodávky

Zimní střediska v Libereckém kraji zažívají navzdory koronavirové uzávěře rušné dny. I když dnes nebylo tak pěkné počasí jako na silvestra a Nový rok, na zasněžené sjezdovky mířily stovky turistů, hlavně rodin s dětmi. Parkoviště v horských oblastech praskala ve švech. Na Severáku, Tanvaldském Špičáku nebo v Bedřichově bylo už před polednem obtížné auto zaparkovat. S množstvím lidí přibývá i úrazů, řekl ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

V horách v Libereckém kraji je minimum přírodního sněhu, lidé tak míří do zimních středisek na sjezdovky, ty jsou ale mnohdy zledovatělé a mohou být nebezpečné. „Středně těžké poranění utrpěl dnes jeden z jezdců na bobech na sjezdovce na Tanvaldském Špičáku, museli jsme ho přepravit na traumacentrum do Liberce,“ doplnil Georgiev. Jinak jde podle něj většinou o lehčí zranění, která převoz nevyžadují. To ČTK potvrdil i náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický. „Úrazy jsou tu na denním pořádku, je jich ale méně než běžně v lyžařské sezoně, když se lyžuje,“ dodal.