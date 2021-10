Koronavirus ONLINE: 991 případů za čtvrtek. Babiš tasil magory, Fiala neschopnou vládu

„Ano, to je pravda, vracíme se do normálu. Covid má jiné kritérium, jak minulý rok. Není to počet pozitivních, ale je to počet hospitalizovaných. A ten počet je řádově nižší než minulý rok, takže funguje samozřejmě očkování,“ uvedl v předvolební debatě Českého rozhlasu Andrej Babiš (ANO).

„Není důvod na nějaké obavy, žádný lockdown nebude a není problém. Ale musíme očkovat. A potřebujeme asi doočkovat pět procent lidí,“ podotkl premiér. Vidí chybu v tom, že k pandemii se podle Babiše neměli vyjadřovat „Pekové, Flégrové a tihle různí magoři“. „Tihle lidi znejistili a udělali tady strašně moc škody,“ podotkl.