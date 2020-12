Koronavirus ONLINE: 9341 úmrtí v ČR. A vláda rozbila PES kvůli populismu, míní tvůrce

Restaurace Šeberák a smíchovská Tankovna U Zlatého Jelena plánují mít dnes znovu otevřeno i po 20:00, poruší tak vládní opatření. Provozní tankovny Oldřich Tlustý ČTK řekl, že věří, že je v právu. Restaurace měly otevřeno i ve středu, kdy se změnilo vládní opatření a restaurace musely zavřít místo ve 22:00 o dvě hodiny dříve. Do obou přišli policisté.

„Otevřít plánujeme ve stejném provozu, jako to bylo ve středu,“ řekl dnes odpoledne ČTK Tlustý. Podle něj restaurace „jede“ ve třetím stupni protiepidemického systému (PES), který restauracím umožnil otevření do 22:00. Neví, proč by další vládní změny měly padnout jen na gastronomický sektor.

O otevírací době do 22:00 informoval na facebookových stránkách i zástupce restaurace Šeberák Jakub Olbert. „Po osmé hodině večer ve středu dorazila policie, která zdokumentovala stav a sdělila mi, čeho se dopouštíme. Upozornila také všechny ostatní zúčastněné a provedla jejich identifikaci. Všichni zákazníci, kteří po osmé hodině zůstali, v průběhu další hodiny postupně odcházeli. Policie zabránila u vchodu do areálu vstupu dalším zákazníkům. My jsme vydrželi do 22:00, kdy jsme zavřeli. Policie se chovala odpovědně a profesionálně,“ popsal středeční situaci.