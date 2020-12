Koronavirus ONLINE: 8902 úmrtí v ČR, PES na stupni 4. V karanténě je ministr Petříček

Epidemie nemoci covid-19 ve Spojených státech se i na konci uplynulého týdne dál zhoršovala, když ani v neděli počet nových infekcí neklesl pod 150 000, zatímco vytíženost nemocnic znovu dosáhla rekordní úrovně. Souhrnná bilance nákaz už v USA dosahuje téměř 15 milionů. V zemi se zhruba 330 miliony obyvatel jsou covidu-19 připisována úmrtí více než 280 000 lidí.

V celých USA bylo za poslední den nahlášeno asi 175 000 pozitivně testovaných, ukazují databáze Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Jedná se o nejvyšší nedělní přírůstek za celou dobu pandemie. Ačkoli znovu stoupá i počet prováděných testů, data iniciativy The COVID Tracking Project svědčí o tom, že míra pozitivity se v USA dostala nad deset procent. V amerických nemocnicích údajně bylo na 101 500 lidí s koronavirem.