Koronavirus ONLINE: 8734 hospitalizovaných v ČR. A Klause v zakázaném okrese řešila hygiena

„V České republice zemřelo osm lidí, kteří zemřeli v nějaké době po podání vakcíny a nebylo prokázáno, že to bylo v přímé souvislosti. Takže jenom chci naprosto jasně říct, že by nebylo správné, ani pravdivé, říkat, že tady někdo zemřel kvůli podání vakcín, které jsou schválené v Evropské unii. I těch osm úmrtí se velmi pečlivě sleduje a vyšetřuje a nebyl tam prokázán žádný takový efekt,“ uvedl dnes ve Sněmovně Jan Blatný (za ANO) během toho, co se bránil kritice komunistů za odmítání očkování Sputnikem V. před tím, než jej schválí Evropská léková agentura.

„Já si taky přeji, aby tato vakcína dostala schválení EMA. Ale jenom abychom to všechno dali do stejného ranku. Nemáme vůbec nikde zajištěno a nikdo neumí dokázat, že by zrovna vakcína Sputnik najednou dodala miliony dávek všem. Ten rozdíl není takový, že by nás měla ruská vakcína zachránit. Ruská vakcína nám nezachrání žádné životy, které by nám nezachránily jiné vakcíny,“ dodal Blatný.