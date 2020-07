Koronavirus ONLINE: 80 dětí v karanténě po nákaze na táboře. A podzimní návrat roušek do MHD

K oživení ekonomiky bude potřeba stimulovat investice firem, podpořit spotřebu, export, ale také výzkum a inovace. Na Národní ekonomické konferenci to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda podle něj do ekonomiky vyčlenila na pomoc kvůli koronavirové krizi vůči hrubému domácímu produktu podobný objem peněz jako například Francie.

Důležité bude podle Havlíčka to, aby firmy neodkládaly investice. Podniky, které je plánovaly na další roky, by měly dostat podnět, aby k nim přikročily nejpozději do dvou let. „S přiměřenou výhodou by je měly udělat dříve,“ řekl. Účinnými nástroji by měly podle něj být odpisy či investiční pobídky. Zrychlení odpisů investic by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy mohlo firmy motivovat k větším investicím, sdělil ČTK.