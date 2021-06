Koronavirus ONLINE: 63 případů za sobotu. A Čína podala přes miliardu dávek vakcín

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje, aby lidé přijíždějící do Česka ze zahraničí museli vyplnit příjezdový formulář. Česko by podle ní nemělo umožňovat vstup do země cestujícím s neúplným očkováním bez testu. Z vysoce rizikových zemí by pak měli mít cestující po příjezdu povinný PCR test i v případě, že prodělali nemoc nebo byli plně očkováni.