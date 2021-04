Koronavirus ONLINE: 5033 nových případů za úterý v ČR. A očkování pro 65+ je tu

Ukončené očkování proti nemoci covid-19 má zatím v Česku víc než tři čtvrtě milionu lidí. Potřebnou druhou dávku dostalo k úternímu večeru 768.250 lidí, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví. V republice, která má zhruba 10,7 milionu obyvatel, se očkuje od konce loňského prosince.

Zdravotníci během úterý podali 53.527 dávek vakcín proti covidu-19, to je o zhruba 5600 méně než předchozí den, ale o téměř 8900 víc než ve stejný den předchozího týdne. Zatím nejvíc dávek v jednom dni zdravotníci aplikovali minulý čtvrtek 8. dubna, a to 66.846. Celkem lidé v ČR dostali 2,209.859 dávek vakcíny, aspoň jednu dávku má 1,441.609 osob. Ode dneška se mohou k očkování registrovat lidé mezi 65 a 69 lety, kteří nespadali do některé ze skupin mající na vakcínu právo už dříve.