Koronavirus ONLINE: „30 let, zcela zdráv.“ Primář ze Sokolova o těžkém případu na oddělení

„To, že musí bezinfekčnost kontrolovat provozovatel, protože hygiena na to nemá, aby ty podniky obíhala, to jsme měli mít dávno, to jsou normální věci. To je základní, že když jdu do vnitřních prostor, tak ten průkaz o bezinfekčnosti budu ukazovat, a že když ho nebudu mít, tak mě tam nepustí, a že když to ta provozovna nebude kontrolovat, tak bude mít velkou pokutu. Tohle jsme rozhodně už měli mít dávno,“ míní epidemiolog a šéf MeSES Petr Smejkal v Epicentru Blesku.