Koronavirus ONLINE: 206 nových případů v ČR. A respirátory za 777 korun jsou v pořádku, uzavřela policie

Sanitární vybavení v Afghánistánu je velmi zranitelné a zůstává terčem útoků. Světové společenství by proto mělo zabránit přerušení humanitární pomoci zemi, kterou nyní fakticky ovládá hnutí Tálibán. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Na zranitelném zdravotnickém sytému se v Afghánistánu podepsaly měsíce násilí. Systém má nedostatek základních potřeb už kvůli pandemii koronaviru,“ připomněla WHO a vyzvala k ochraně civilistů, zdravotníků, pacientů a sanitárního zařízení.