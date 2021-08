Koronavirus ONLINE: 206 nových případů v ČR. A Biden s manželkou Jill půjdou na 3. dávku

Velvyslanci se po dvou letech sejdou v Černínském paláci na pravidelné srpnové poradě, loni společné jednání odložili kvůli epidemii covidu. Pravidelná porada vedoucích zastupitelských úřadů v zahraničí se uskuteční mezi 23. a 27. srpnem. Poradu zahájí předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), informoval dnes tiskový odbor ministerstva.

Loni ministerstvo akci odložilo kvůli restrikcím, které státy přijaly v důsledku pandemie koronaviru. Řada velvyslanců měla problém se do Prahy dostat. Nejprve poradu diplomaté odložili na leden, to se ale epidemická situace ještě víc zhoršila. "Covid neumožnil ani její konání v novém termínu. Fyzicky tak byla odložena až na srpen. Něco málo nicméně proběhlo online, ale to nenahradí plnohodnotnou poradu za osobní přítomnosti vedoucích zastupitelských úřadů," popsal dnes ČTK odklady exministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).