Koronavirus ONLINE: 17 659 nových případů za pátek, povinné očkování a další testy do škol

Epidemie koronaviru s mutací delta stále sužuje Česko, navíc se tu objevila už i varianta omikron. V pátek laboratoře zaznamenaly 17 659 pozitivních testů, je to však o 2700 méně než před týdnem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek uvedl, že příští týden vyjde ve Sbírce zákonů ČR vyhláška o povinném očkování v Česku, a to od března příštího roku. Bude se týkat lidí 60+, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, policistů, hasičů - a to i dobrovolných, strážníků, mediků nebo studentů zdravotnických škol. A Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vybrala dodavatele obou části soutěže na dodávku antigenních testů na covid-19 do škol. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.