Koronavirus ONLINE: 15 672 případů za úterý. A Blatný plánuje zastavení necovidové péče

Na samotesty zaměstnanců ve firmách by mohly přispívat zdravotní pojišťovny z fondu prevence. Hradily by maximálně 60 korun za jeden test a nejvýše čtyři testy za měsíc. V materiálu pro dnešní jednání vlády to navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo musí vydat výjimku, kterou povolí používat některé testy pro samotestování. Připraveno má deset rozhodnutí, další čtyři žádosti posuzuje.