Koronavirus ONLINE: 1126 případů za pondělí v ČR. A rozpuštění Smejkalovy poradní skupiny

Jihomoravský kraj spustí o víkendu kampaň, která má přesvědčit lidi k očkování proti nemoci covid-19, především mladší ročníky. Novinářům ji dnes představil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Vytvoření kampaně, která obsahuje billboardy i prezentace na internetu, stálo milion korun. Kraj chce do konce srpna podat vakcínu proti koronaviru 70 procentům obyvatel nad 15 let, což je asi 770 000 lidí.

Kampaň navazuje na oficiální celostátní kampaň „Udělejme tečku“. Pro Jihomoravský kraj ji tvoří Marketingová agentura O-range. Kampaň cílí na věkovou skupinu pod 40 let. „Očkování se ubírá rychle a otevírají se nové věkové skupiny. Lidé ani neví, že už se můžou jít očkovat. Jde to rychle a termín u nás dostanou v řádu několika dnů. Je ale potřeba jim to připomínat, aby věděli, že to má smysl a že nebudou čekat měsíc,“ uvedl Grolich.