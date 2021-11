Koronavirus ONLINE: 11 514 případů za pondělí v ČR. A vojáci míří do dalších nemocnic

Premiér v demisi Andrej Babiš naznačil, že už nechce při zavádění případných nových opatření proti šíření covid-19 v Česku jednat s týmem anticovid, který reprezentuje budoucí vládu. Tu má vést Petr Fiala.

„Nevím, jestli budeme jednat s antikovid týmem. Budeme jednat s Radou pro zdravotní riziky. Faktem je, že ta situace je vážná nyní a je otázkou, jak čekat s těmi opatřeními. V těch následujících týdnech může dojít ke zhoršení a vláda vládne teď. Nechci to předjímat,“ dodal BAbiš s tím, že Rada vlády pro zdravotní rizika se má sejít ještě před čtvrtečním jednání vlády.

„Nebudeme dělat žádné politické opatření, budeme dělat takové opatření, které ochrání životy našich lidí. I mezi experty není schoda. Dva jsou pro rakouský model, dva jsou pro jiný model, to není ani ten bavorský.Nemůžeme znovu opakovat to, co se stalo loni na podzim,“ varoval Babiš.

Původně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval, že po dohodě s poradním týmem koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN navrhne jen zrušení antigenních testů. „Vedla se debata v tom směru, jestli je to vzhledem k epidemické situaci dostatečné,“ řekl po jednání vlády.