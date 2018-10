Vytápění bývá tou největší položkou u spotřeby energií v domácím rozpočtu, může to být až 60 procent. Kdo chce ušetřit, měl by se tak zaměřit právě na něj. Topit na nižší teplotu, větrat jen krátce, nestavět před radiátory nábytek – to jsou jen některé z rad, které nabízejí odborníci. Správné návyky ale nezvládnou vše. Důležité je mít v pořádku kotel i radiátory.

Jak snížit výdaje za topení začátku topné sezóny? Máme několik tipů | shutterstock.com