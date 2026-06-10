Nepodceňujte dovolenou se svým čtyřnohým parťákem. Sbalte mu potřebnou výbavu

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Náročnější terén může pejsek zdolávat v kočárku.
Náročnější terén může pejsek zdolávat v kočárku.
Psi výlety milují a obvykle i rádi se svými lidmi cestují.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
10. června 2026
09:00

Pes je člen rodiny, a proto jej většina majitelů bere s sebou na výlety i letní dovolené. Není to ale jen o tom popadnout psa a vyrazit, je potřeba mu vzít s sebou i potřebnou výbavu.

Kromě cestovní láhve s vodou bychom měli přibalit i kvalitní krmivo, které zvířeti zajistí dostatek energie na výlety. „Granule z řady Marp Holistic jsou zcela bez obilovin a kombinují čerstvé a sušené maso, pečlivě vybírané pro maximální kvalitu a snadnou stravitelnost,“ vysvětlil Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka s tím, že pejska určitě potěší i hotové maso ve skleničce, v nabídce je 100% losos, kachna a další příchutě.

Kachním masem ve sklenici žádný pejsek nepohrdne Kachním masem ve sklenici žádný pejsek nepohrdne | Krmiva Pučálka

Zapomenout bychom neměli ani na pamlsky, které se hodí jako svačinka na delší túry, například Marp Holistic Plus jsou funkční pamlsky na podporu mobility. Obsahují protein, superpotraviny, jsou bez obilovin a hodí se pro štěňata i starší psy.

Značka Marp od společnosti Krmiva Pučálka jsou dobrou volbou. Značka Marp od společnosti Krmiva Pučálka jsou dobrou volbou. | Kateřina Lang

Lékárnička se hodí

Zapomínat bychom neměli na antiparazitika, a to zejména v teplejších měsících, také na vybavení k odstranění klíšťat. Stejně dobré je mít s sebou alespoň základní lékárničku. V dnešní době se už dají koupit lékárničky určené přímo pro psy. „V naší lékárničce nechybí desinfekce, elastické samolepicí obinadlo, gáza, lék proti průjmu a po konzultaci s veterinářem také vhodný lék na možnou alergickou reakci,“ řekl Martin Pučálka. Dodal, že na horskou túru je dobré mít s sebou také izotermickou fólii. Většina věcí z psí lékárničky je přitom využitelná i pro lidi, proto se vyplatí na ni nezapomínat.

Jedna bota stačí

I když se to někomu může zdát zbytečné, zapomínat bychom neměli ani na psí botičky, dobré je mít s sebou alespoň jednu. Pejsek si může na výletě sedřít nebo rozříznout polštářek na tlapce, a pak by pro něj bylo další pokračování v cestě nepříjemné a bolestivé. Botička v takovém případě poslouží i jako zábrana, aby se do rány na noze nezanesla infekce.

Pokud vyrážíme na dovolenou se psem, je potřeba myslet na to, aby měl svůj pelíšek, krmení a dostatek vody. Pokud vyrážíme na dovolenou se psem, je potřeba myslet na to, aby měl svůj pelíšek, krmení a dostatek vody. | Jana Ulrichová

Vše pro pohodlí

Pes by měl mít na cestách také pelíšek nebo alespoň deku. Pro starší psy se v chladných dnech může hodit obleček, což platí i pro bezsrstá plemena, kterým je navíc ve slunečných dnech potřeba přibalit opalovací krém. Nezapomeňte ani na očkovací průkaz a pro jistotu vezměte i náhubek.

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Náročnější terén může pejsek zdolávat v kočárku.
Náročnější terén může pejsek zdolávat v kočárku.
Psi výlety milují a obvykle i rádi se svými lidmi cestují.

Jana Ulrichová
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