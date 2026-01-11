Úspěšně podnikala a teď… Byznysmenka našla štěstí v jurtě! Pečuje o psí seniory
Spolek Psí cesta František funguje už víc než 10 let. Jde to hospic, kde staří psi v lásce dožívají. Jeho zakladatelka Jana Taasante opustila město i rozjeté podnikání, a odstěhovala se do jurty, kde se stará o 22 starých pejsků. Dělá ji to šťastnou.
Bývalá podnikatelka přiznává, že v minulosti marně hledala své štěstí. „Hledala jsem takové to uznání zvenku, doufala jsem, že když budu mít dobrou práci a hodně peněz, že mi to přinese štěstí, a ono furt nic,“ řekla.
Motivací k tomu, co dělá dnes, byl pejsek, kterého si vzala z útulku. „Původně jsem si šla pro ridgebacka a odešla jsem se starou fenečkou, silnou kardiačkou, která se mnou byla rok. Díky ní jsem poznala, jak těžké je umístit staré pejsky, jak málo šancí na domov mají. To mě přivedlo na tuto cestu,“ popsala.
Nadhled a láska
Ve stáří navíc Jana našla zalíbení. „Mám ráda stará zvířata i staré lidi, jejich moudrost a životní nadhled, u psů navíc i bezpodmínečnou lásku,“ popsala. I když je péče o psí staroušky velmi náročná práce, která nikdy nekončí, Janu naplňuje. „Dává mi to větší smysl, než peníze a podnikání,“ dodala.
Dům ano, pes ne
Psi žijí s Janou a jejími pomocníky v souladu s přírodou, v lese u středočeského Pičína v jurtě, která je teď v zimě krásně vytopená. V současné době je jich 22, všichni zde už dožijí. „Většinou ke mně přicházejí z útulků, někdy přímo od majitelů, kteří odchází do domova důchodců a pejska si s sebou nemohou vzít. Často jde o nechtěné dědictví, dům po babičce se hodí, pejsek ne,“ popsala s tím, že psi, kterých se ujímá, už u ní dožívají, do adopcí je nedává, aby se nemuseli vyrovnávat s další změnou.
Nákladná péče
Péče o psí staroušky je finančně náročná. „Bez dárců by to nešlo, přispívají nám dobří lidé i některé organizace. Pomůže i koruna nebo trvalý příkaz na 50 korun. Kapky dělají moře,“ řekla Jana. „Mám i nějaké vlastní finanční zdroje z dřívějšího podnikání a investic. Protože nechci být závislá na takovém tom v uvozovkách žebrání, nedávám k příspěvkům ani číslo účtu. Spoléhám na to, že máme dobré jméno a důvěru lidí,“ dodala.
Pomoc ze sbírek
Pomoci spolku se rozhodly i Blesk tlapky. Díky dvěma sbírkám na Donio, do nichž přispívají čtenáři Blesku, poslaly spolku už loni várku kvalitního krmení Marp od www.pucalka.cz, které tamním svěřencům vydrželo půl roku, a pomohou i s proplacením faktur za veterinární péči. Zájemci, kteří by chtěli prostřednictvím těchto sbírek zvířata v nouzi podpořit libovolnou částkou, mohou zde https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů, které najdou v galerii.
