Pomozme zvířatům v útulcích! Zaslouží si mít také hezké Vánoce
Letošní rok se u Blesk tlapek nesl ve znamení pomoci. Díky dvěma sbírkám na Donio, do nichž přispívají čtenáři Blesku, mohly redaktorky rozvézt krmení do 30 útulků, a několika tamním svěřencům zaplatit náročné operace a léčbu. Teď je potřeba spojit síly znovu, aby hezké Vánoce měla i zvířata v útulcích.
Reportérky Blesk tlapek celý rok s útulky a spolky úzce spolupracovaly. Peníze z první sbírky, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, přeměnily díky www.krmiva-pucalka.cz v pořádnou dávku krmiv Marp, které osobně do prověřených útulků a spolků rozvážely.
Připojil se k nim i Marek Ztracený, který s nimi zamířil do útulku v Klatovech, a také zpěvačka Martina Pártová, která s Blesk tlapkami dovezla krmení do útulku spolku Anidef. „Jsme z toho v naprostém šoku. Za celou dobu, co fungujeme, jsme tak velkou sbírku nedostaly,“ poděkovala tehdy za všechny zástupkyně spolku Anidef Barbora Benešová s tím, že díky tomu mají na půl roku vystaráno.
Darované zdraví
Druhá sbírka pomáhá zachraňovat životy. Redakce z ní platí nákladné operace, které by rozpočty zvířecích záchranářů velmi zatížily. Jorkšír Angel nebo shiba inu Kami díky operacím nohou mohou opět bez bolesti chodit, v minulosti týraná fenka Kira porazila díky proplaceným chemoterapiím rakovinu, z ulice zachráněný kocour Olík se po operaci uzdravuje z vážného zranění packy. To všechno jen díky čtenářům Blesku, kteří do sbírky poslali peníze. „Všem, kteří nás ve snaze pomáhat zvířatům v nouzi podpořili byť jen jednou jedinou korunou, děkujeme. Velmi si toho my i zástupci útulků vážíme,“ řekla redaktorka Kateřina Lang.
Pomáháme dál
I když to na to první pohled vypadá, že v obou sbírkách je peněz dost, jsou už obě téměř vyčerpané. Zvířata v útulcích ale zdravotní péči a s příchodem chladného počasí i kvalitní krmení potřebují stále. „Pomozte nám opuštěným a týraným zvířatům udělat hezké Vánoce, naplnit jejich misky a zajistit jim potřebnou veterinární péči. I malý dar pomáhá,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová. Přispět můžete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů.
Krmení i operace
Celkem rozvezly Blesk tlapky do 30 útulků a spolků 22 tun krmení za více než 2 milióny korun. Ze sbírky na veterinární péči zaplatily zatím 660 685 korun za operace, léčbu a kastrace 41 zvířatům ze sedmi útulků a spolků a také dvěma adoptovaným psům, Foxymu, který se nové rodiny dočkal díky reportáži Blesk tlapek po 10 letech strávených v útulku, a v minulosti velmi surově týrané fence Kiře, která teď se svou zachránkyní pomáhá obětem domácího násilí.
