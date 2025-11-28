Děkujeme, čtenáři! Díky vám jsme společně zachránili Kiře život
Přesně před rokem diagnostikovali fence Kiře, jejíž pohnutý příběh sledují Blesk tlapky několik let, rakovinu. Léčba byla nákladná, reportérky se proto rozhodly její majitelce pomoci a chemoterapie zaplatit ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři. Kira se díky tomu zcela uzdravila.
Kiře, která byla v minulosti velmi brutálně týraná, diagnostikovali zhoubný mastocytom a metastáze v uzlinách. „Podstoupila operaci, při které jí byl odebrán nádor a nejbližší uzliny,“ popsala její majitelka Veronika Drozdová s tím, že dalšího půl roku pak následovaly chemoterapie. Ty Kiře včetně všech s tím spojených vyšetření zaplatily Blesk tlapky ze sbírky Blesku na Donio. Celkem šlo i částku 140 769 korun.
Zvládla Alpy
Léčbu naštěstí Kira zvládala dobře, i když ke konci už začínala být unavená. „Na ty poslední chemoterapie už ani nechtěla jezdit. Když jsme ji dali na vyšetřovací stůl, automaticky si už lehla na bok, už byla taková odevzdaná. Teď už ale zase nabírá zpátky energii. Chodí s námi na procházky, vyšla s námi i rakouské Alpy, což bylo super. Je krásné vidět, že všechno zvládla a je zase šťastná,“ řekla Veronika.
Druhá šance
Všechna poslední vyšetření potvrdila, že se Kira skutečně uzdravila. „Jsem velmi vděčná Blesk tlapkám a především všem čtenářům Blesku, kteří do sbírky přispívají. Zachránili Kiře život, bez chemoterapií by jí zbýval rok života,“ řekla Veronika. „Děkuju za to, že Kira může žít, že dostala druhou šanci,“ dodala.
Kruté týrání
Jako štěně zažila Kira kruté týrání. Její první majitel, který nakonec skončil ve vězení, ji bil, házel s ní o zeď, pokoušel se ji oběsit a vyhodit z okna. Kvůli vážným zraněním, která jí způsobil, jí hrozila dokonce amputace nohy. „Měla rozdrcené rameno. Musela podstoupit několik náročných operací,“ řekla Veronika, která se Kiry ujala a dala jí milující domov. Společně pak pomáhaly obětem domácího násilí v poradně, ve které Veronika pracuje.
Je superhrdinka
Kira za svou pomoc obětem domácího násilí dostala v roce 2023 jednu z cen v rámci záchranářské ankety Statečné psí srdce, kam ji nominovaly reportérky Blesk tlapek. Ve stejném roce si získala i srdce návštěvníků Festivalu Blesk tlapek, kteří jí svým hlasováním udělili titul Psí superhrdina.
Sbírka běží
Sbírka, ze které byly chemoterapie Kiře zaplaceny, stále na platformě Donio běží. Zájemci, kteří by do ní chtěli libovolnou částkou přispět, mohou tak učinit zde: https://donio.cz/operace nebo pomocí QR kódu.
