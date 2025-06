Chcete rozmazlit svého pejska? Dopřejte mu wellnes s masážemi a menu se steaky v Dogs resort

Představte si luxusní wellness, s ubytováním v zámečku, koupelemi a masážemi, relaxem v obrovské zahradě a kulinářskými zážitky. Líbilo by se vám to? A co teprve vašim pejskům? To vše totiž nabízí psí hotel Dogs resort v Horním Bezděkově na Kladensku.