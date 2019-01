Akce Blesk tlapek pomohla vybrat peníze na psí koupelnu nebo kastraci čivav z množírny

Mělo to smysl. Zveřejnění příběhů čtrnácti útulků a spolků z celého Česka v rámci projektu Blesk tlapky pomohlo tam, kde chyběly peníze nebo materiální výbava, či potrava pro zvířata. Do útulku Dogsy například přijížděla s pomocí plně naložená auta, jinde zase přiskočilo na účet pěkných pár tisíc korun. A co víc, několika psům a kočičkám se podařilo najít nový domov.