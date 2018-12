Češi před Vánoci posílají opět více balíků. Zatímco loni touto dobou pošťáci doručovali přibližně 300 až 350 tisíc balíků za den, v pondělí už byla překonána hranice 420 tisíc. Největší nápor vánočních dárků přitom pošťáky ještě čeká. Generální ředitel České pošty Roman Knap v pořadu Epicentrum řekl, že balíky z internetových obchodů by měly dorazit nejpozději během 4 dnů. Aby zásilka dorazila před Štědrým dnem, je nutné ji poslat do 18. prosince.

„Vánoční provoz je enormní. Běžně doručujeme 150 tisíc balíků denně, tak jsme plánovali, že v předvánočním provozu to bude 350 tisíc. A teď v pondělí jsme měli 420 tisíc balíků. Běžný řidič tak dnes musí doručit 200 až 250 balíků za den,“ popsal v rozhovoru Roman Knap. Zpoždění při doručování podle něj vzniká kvůli tomu, že momentálně poště chybí přes 1300 lidí.

Za nejhorší považuje případy, kdy lidé ráno dostanou SMS, že jim bude doručen balík, ale to se nakonec nestane. „To je systémová změna a pracujeme na tom. Nemůžeme to měnit teď v průběhu vánočního provozu, ale příští rok to začneme měnit a upravovat,“ říká s tím, že k dispozici by mohly být třeba aplikace, ve kterých by zákazníci sledovali, jak daleko se auto s balíkem nachází.

Pošťáci v maximálním nasazení

„Ve srovnání s minulým rokem si Česká pošta a provoz vedou výborně. Zatím jsme neměli jedinou situaci, kdy by došlo k zahlcení sítě. Ale přiznáváme, že jsou regiony nebo velká města, kde máme přetížená depa a to doručování nám vázne. Zaměstnanci do toho dávají maximální nasazení a já jsem jim za to ohromně vděčný,“ popsal Knap, který si doručování balíků před Vánoci sám vyzkouší.

Aby se vše zrychlilo, snaží se pošta měnit i způsob výdeje na pobočkách. „Ideální je to na místech, kde jsou vyvolávací systémy a přepážky pouze na vydávání balíků. Tady se tu dobu podařilo snížit na průměrně 2:40 minuty,“ popsal ředitel s tím, že takových poboček je momentálně kolem 200.

Mezní termín pro dárky: 18. prosince

Pomáhá i využívání kódu, který je adresátům doručován na mobilní telefon přes SMS. Už tak není potřeba při převzetí balíku ukazovat občanský průkaz. V polovině příštího pošta chce také zajistit, aby na všech místech i u řidičů bylo možné platit všemi druhy platebních karet. Pošty, které nestíhají, před Vánoci doručují i v sobotu a neděli.

„V průměru dorazí balík z e-shopu za dva, tři nebo maximálně 4 dny, jsou ale i extrémy. Od minulých Vánoc jsme udělali řadu opatření, které tu síť zpropustnily. Na Českou poštu můžete podat balík do 18. 12., abychom zaručili, že ho do Vánoc budeme mít opravdu doma,“ dodal ředitel Knap.