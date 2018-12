„Základem je správně si naměřit papír,“ radí pro začátek Monika, která balí dárečky v pražském obchodním centru po celý rok. „Na výšku by měl papír zasahovat asi do tří čtvrtin a na délku je vždy potřeba papír stříhat celý, ne do tvaru L,“ předvádí názorně Monika.

Řada lidí s nůžkami příliš „nekamarádí“, dobře posloužit tak může nůž na podkladu nebo řezačka. Obyčejný papír jde také lehce přehnout přes roh stolu a postupně odtrhat. „Papír nesmí přebývat, jinak se kroutí a nevypadá to hezky. Balíček by neměl mít vidět přehyb a pásku,“ radí Monika.

Tak jako v mnoha filmech i příbězích zachraňuje situaci lepenka, i u dárků se na ní můžeme spolehnout. „My používáme oboustrannou pásku, vloží se na přehyb papíru předtím, než jej spojíme s druhým koncem. Nekroutí se, díky druhé vrstvě, která se sloupne až, když se lepenka nasadí,“ ukazuje na vzorovém dárku Monika pracující pro společnost Giftisimo.

Nejhorší je kniha a činka

Blesk Zprávy zjišťovaly, co je pro baliče noční můrou. Překvapivě to nejsou divně tvarované dárky, ale například knihy nebo objemově těžké dárky. „Nikdo nechce, aby bylo na první pohled vidět, co je v balíčku,“ odpovídá Monika.

„Knihy jsou v tomhle asi nejhorší. Je vidět hřbet a snadno se pozná co je uvnitř. S těžkým dárkem je pak těžké manipulovat a hlavně jej převázat, také se může trhat papír,“ upřesňuje a dodává, že žádnou reklamaci sice neměla, ale občas si zákazník postěžuje, že papír, který si sám vybral, vlastně není až tak hezký.

Na snadno rozpoznatelné dárky může posloužit krabička, ale zabíjí se tím originalita. „Máme na to vychytávky, třeba hedvábný papír do které se to obalí a následně vloží do dárkového pytlíčku,“. Dobře poslouží i staré noviny nebo zmuchlané kapesníky, díky kterým vyloudíte iluzi měkkého dárku.

Jak ozdobit vánoční dárky? Vytvořte si dekorace z klacíků

Jak na měkký a mnohotvarý dárek

Zabalit tričko nebo ponožky není žádná věda. Jediný rozdíl od tvrdého dárku je v tom, že během přehýbání stran do sebe nejdříve vložíte boční strany, místo horních a dolních. Oboustranná izolepa u měkkých dárků ani nemusí být třeba, pokud papír ze stran vtěsnáte dovnitř do látky.

Co pak s divně tvarovanou svíčkou, lahví nebo třeba hvězdičkou? Fíglem je předpřipravená kapsička. Změříte si předmět a jeho tloušťku, potom bez něj uděláte kapsičku (viz. foto.) a předmět pak vložíte dovnitř. „Dáváme k tomu nějakou podestýlku, aby třeba ostrá hrana neprořízla papír, nahoře se pak udělají varhánky, nebo se papír hezky „promačká“ a uzavře,“ dodává Monika.

Fígl s připravenou kapsičkou Autor: Blesk - Nikola Forejtová

Přehyby lze pak hezky zakrýt stuhou „Hedvábná stuha není moc dobrá, špatně drží a nejde jí zakroutit, navíc neudrží tvar. Na konci stuhy pak ustřihneme roh do trojúhelníčku a upevníme uzlem. Mašle by se měla dělat zvlášť,“ pokračuje v balení dárků Monika, která obyčejný dárek v normálním tvaru zabalí asi za tři minuty.

Mašličku, ozdobné vločky, třpytky a podobné dekorace, se na dárek dávají jako poslední. Mašle se dá koupit hotová, ale výroba také není složitá. „V podstatě se udělá očko, druhé očko a pak se to provlíkne zespoda a upevní,“ ukazuje názorně Monika a vkládá mašličku na hotový balíček.

Mašle se pak vyrobí sólo a na dárek upevní Autor: Blesk - Nikola Forejtová

Alternativní a zero waste balení

Balení dárků profesionálem vyhledávají podle Moničiny kolegyně převážně muži. Pro ně je i představa zabalování neuvěřitelným utrpením. Hrůzu z Vánoc mají také ekologicky zaměření lidé. Za každým dárkem totiž leží odpad a zbytečný plast.

Alternativou pro balicí papír může být třeba papírový ubrousek obvázaný provázkem. Snadno jde také využít hedvábný papír, který není z plastu a jde využít vícekrát. Místo lepenky pak může posloužit lak na nehty.

Co jiného lze použít na přebal? Nejspíš to najdete v kuchyni. Taková utěrka může být nejen obalem, ale i samostatným dárkem. Tmavý pečící papír také poslouží stejně dobře jako papír se sněhulákem. Jako ozdoba pak poslouží i namalovaná srdíčka, které se mohou navléct na převazovaní jako na náhrdelník.

Pokud se vám i přes fígle nechce lopotit s každou košilí a za hezké balení si rádi připlatíte, balící služby fungují i na Štědrý den. „Máme otevřeno do poledne, ale to už stejně moc lidí nechodí. Po Vánocích je pak chvíli klid, většinou tak do dubna. Pak začne období svateb a prázdnin a začíná se balit ve velkém znovu,“ dodává na závěr Monika.

Za zabalení dárku zaplatíte od 50 do 300 korun podle velikosti dárku a výběru stuhy a papíru. Za krabičku pak dáte také okolo tříset korun. Krabičky v Giftisimu jsou trochu vyjímečnější tím, že pochází ze specialozavaných dílen a vyrábějí je nemohoucí, senioři či postižení.

