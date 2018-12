Začátek prosince je neodmyslitelně spojen s Mikulášem, který ve společnosti anděla a čerta obchází rodiny. Hodné děti obdaruje sladkostmi, ty zlobivé dostávají uhlí či brambory a hrozí jim, že je čert odnese do pekla. Zatímco někteří dospělí vzpomínají na tyto tradice s melancholickým úsměvem, pro jiné byly v dětství zdrojem strachu a děsu. Jak se na to dívají odborníci? I o tom hovořili v pořadu Epicentrum psychoterapeut Miloslav Čedík a Radovan Myslík, který v kostýmu Mikuláše obchází rodiny už řadu let.

„Jako malý kluk jsem se tohoto dne naprosto panicky bál. Měl jsem trauma z toho, co se stane večer po setmění. Že přijdou čerti. Měl jsem z toho opravdovou a nefalšovanou panickou hrůzu. Přestože jsem relativně brzy dovedl racionálně uvažovat a věděl jsem, že mě žádní čerti do pytle nehodí a neodnesou do Pekla, pokaždé jsem byl přemožen iracionálním strachem. Je to jedno z traumat, které mě provází celý život,“ vzpomíná na Facebooku na návštěvy Mikuláše, čerta a anděla například Tomáš F.

Podle psychoterapeuta Miloslava Čedíka skutečně není cílem celé akce děti vystrašit a představitelé čertů by na to měli myslet. „Mikuláš by měl vědět, za co děti pochválit. Čert by měl být v pozadí a vyznat se v dětské psychice, nebo alespoň nedopustit, aby se dítě dostalo do afektu,“ doporučil mikulášským týmům, které jsou už dnes často agenturní profesionálové.

S tím souvisí i fakt, že je mnohdy průběh celé akce o domluvě s rodiči, protože právě oni si příchozí platí. V Praze například podobná zábava vyjde na 500, ale i 8 tisíc korun. Rodiče by si přitom měli uvědomit, že nemá smysl dětem hrozit, že když budou zlobit, nedostanou žádné dárky. „Tuhle větu by dospělí říkat dětem neměli. Sami se těší, že děti obdarují a tak ví, že to co říkají ani splnit nechtějí,“ dodal odborník.

Profesionální Mikuláš Radovan Myslík k tomu říká, že podle jeho zkušeností se děti už čertů tolik nebojí. „Dřív se děti báli i načerněného strejdy, teď se už mnohé nebojí ani krampusů,“ prozradil Blesku.

