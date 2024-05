Osudný den se odehrál 29. srpna 2022. Vanessa s maminkou Markétou (†47) jely autem z nákupů v centru okolo Karlova mostu, když padla na semaforu červená. Před nimi čekala skupina cyklistů, rodiče a dvě děti.

„Nechápaly jsme, jak někdo může vzít malé děti na kolo do centra Prahy. I když jsme stály na červené, poskakovaly, vyhupovaly se nahoru a dolu. Řekly jsme si mezi sebou, že nechápeme, jak můžou takhle riskovat. To ale slyšela manželka a řekla manželovi svojí verzi,“ vypráví. Měla mu údajně tvrdit, že na ně ženy najížděly autem.

Volaly policii

Cyklista je pak prý pronásledoval po Křižovnické ulici až na úroveň Židovského hřbitova, kde musely ženy zastavit. „Řval na mámu, ať vystoupí a jde si to s ním vyřídit. Začala jsem volat policii. On se přesunul ke mně, máma ale stáhla okýnko, aby mu řekla, že voláme policii a ať nás nechá být. Sáhl do auta, vyrval mi telefon a odhodil ho na ulici,“ říká Vanessa.

Chtěla v tu chvíli vystoupit, aby telefon sebrala, ale muž ji podle jejích slov několikrát udeřil dveřmi. Markéta vyběhla z místa řidiče, aby dceři pomohla. „Začala křičet, co si to dovoluje. On ji chytil za vlasy, dával jí pěstmi do břicha a do hrudníku, kopal do ní. Byly to fakt intenzivní údery a bylo jich hodně. Když se máma chtěla bránit, trošku mu roztrhla tričko a udělala mu škrábanec. Cyklistu jsem od mamky odstrčila a on se začal přetahovat se mnou, dával mi rány do ramenou pěstmi a držel mě za krk. Máma se jen klepala. Byla z té situace úplně mimo,“ vzpomíná dívka.

Mamince se udělalo špatně

Muž pak odjel, Vanessa s Markétou nastoupily do auta a spěchaly domů. V noci se ale mamince udělalo špatně. „Říkala, že ji pálí na hrudi, hrozně ji bolí břicho a je jí na zvracení,“ popsala Vanessa. Její stav se vůbec nelepšil. Když pak začala zvracet, odvezla ji rodina do nemocnice.

„Svíjela se v bolestech, pořád se držela za břicho a říkala, že je to horší než porod,“ říká dívka. Bohužel ani lékařská pomoc už Markétu Červovou nezachránila. O tři dny později zemřela na srdeční selhání. Příčinou smrti byl tzv. Takotsubo syndrom, což je kolaps oběhového systému. Objevuje se poměrně vzácně a vyvolat ho může těžký emocionální stres, nebo i úraz či zranění.

Návrh trestu ji dopálil

Celá věc se bude řešit u soudu. Vanessa ale místo částečného zadostiučinění cítí jen vztek. V obžalobě si totiž přečetla, že státní zástupkyně navrhuje pro obžalovaného trest tři roky s podmínečným odkladem! Jde o vůbec nejnižší možný trest, jaký lze za těžké ublížení na zdraví, jak je čin v žalobě specifikován, uložit.

Trhlina ve střevě, poraněné břicho

Podle obžaloby utrpěla Markéta Červová mnohočetná poranění, včetně trhliny tenkého střeva a krevního výronu v okruží střeva, přední stěně močového měchýře, podél levého močovodu, v tukovém obalu pravé ledviny a okolí obou vaječníků. Navíc i výron v mělkých pokrývkách lebních, modřiny na pažích, zápěstích a pravé noze, na hrudníku pod prsy a kožní oděrky v podbřišku.

Pokračovala kvůli mámě

K tragédii došlo právě v době, kdy Vanessa bojovala o korunku královny krásy. „Přemýšlela jsem, že do soutěže nenastoupím, hlavně kvůli bráchovi a tátovi. Ale pak jsem si řekla, že to mamka chtěla,“ uvedla tehdy. Nakonec v soutěži Česká Miss postoupila mezi osm nejhezčích dívek. V současnosti se dál věnuje modelingu a učí děti balet.

Kamery incident neviděly

Ze záběrů kamer je zřejmé, že se u Karlova mostu ženy se skupinou cyklistů setkaly, ale nenajížděly do nich. Dále kamery zachytily obžalovaného, když vůz pronásledoval a »intenzivně klepal« na okénko. Samotný incident se ale odehrál mimo zorné pole kamer.

Obžalovaný: Byla to sebeobrana

Podle informací Blesk.cz se obžalovaný muž hájí tím, že to byl on, kdo byl napaden a sám se pouze bránil. Připouští, že za ženami na kole vyrazil, i že ťukal na okno. Telefon měl vzít proto, že se domníval, že ho Vanessa Červová natáčí nebo fotografuje. Pak se prý jen bránil. Policistům na místě ukazoval roztržené tričko a škrábanec.

