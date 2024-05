„Pro mě je celá instalace o poctě československým stíhacím pilotům, kteří sloužili v britské armádě, v RAF. To, že je to na Máji, vzniklo z toho důvodu, že jsem byl osloven majitelem, jestli bych byl ochoten nějaký návrh předložit jako instalaci z venku Máje. A já jsem zjistil, že mi konvenuje tahleta socha i pro tuto příležitost,“ řekl Černý. Původně byly prý sochy plánovány pro sídlo aliance NATO v Bruselu. Právě před ním pak bude v budoucnu stát třetí stíhačka.

V chodníku před Májem Národní je vsazeno 359 drobných siluet stíhacích letounů vytvořených z dlažebních kostek, protože stíhačů bylo právě 359.

Mnozí odborníci ale z Černého díla nejsou nadšení. „Je to mimořádná architektura a nepotřebuje takový akcent,“ uvedla již dříve pro irozhlas.cz o budově obchodního domu Máj, kde momentálně vrcholí rekonstrukce předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková.

„Pokud jde o dočasný zásah, který se nedotkne fasády trvale, nemám s tím problém,“ oponoval výtvarný kritik Jan H.Vitvar. Dva „stíhačkoví fialovo-tyrkysoví motýli“ mají být na budově umístěni prý jen rok.

Dopravní chaos

Kvůli instalaci byla uzavřena část Národní třídy. Na místě byly jeřáby a další technika. Dílo zabíralo celou komunikaci. Na křižovatce se Spálenou ulicí a před prodejnou elektroniky stály dva obří jeřáby a mezi nimi další technika. Navíc koleje ve Spálené ulici opravují zaměstnanci dopravního podniku. Oba mobýli byli usazeni v neděli odpoledne.

Motýli nemají souvislost s Národní

David Černý své dílo před nedávnem obhajoval při debatě v ČT a kurátorka umění ve veřejném prostoru v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) Marie Foltýnková zase vysvětlovala, proč se památkářům umělecký záměr nelíbí.

„Je to připomínka 75. výročí založení NATO a vstoupení Česka do NATO a nevidím tam žádné souvislosti s Národní třídou a obchodním domem Máj, který je památkou,“ okomentovala dílo Foltýnková.

Umělec David Černý kurátorku několikrát tituloval během diskuze soudružkou a tvrdě své dílo hájil. „Jak může kritizovat něco, co neexistuje? Já jsem k tomu nevydal žádné resumé!“ bránil se.

Debata několikrát vygradovala, a když skončila a moderátor Daniel Takáč se loučil s diváky, bylo slyšet, jak kurátorka Davida Černého poslala do patřičných míst. „Jděte do p*dele!“ řekla. On odpověděl: „Vy jděte do p*dele!“ Galerie se následně za svou zaměstnankyni omluvila.

Máj je významná architektura

Ředitelka GHMP Juříková dále uvedla, že návrh Davida Černého pro fasádu Máje je pro tuto situaci nadrozměrný a disharmonicky vůči čistým liniím postfunkcionalistické budovy obchodního domu i jeho okolí. „GHMP je nově kurátorem veřejného prostoru v Praze, a proto jsou podobné záměry v centru její pozornosti. Na takto klíčových místech by mělo docházet k co nejširšímu konsensu nad zvoleným dílem, a to i v případě, že se jedná o soukromého vlastníka budovy,” uvedla Magdalena Juříková.

Máj byl vybudován v letech 1972 až 1975 a nesl název Prior02. Patří k nejvýznamnějším zástupcům architektury té doby. Za posledních 30 let prošel několika rekonstrukcemi. Ta nejnovější jej otevře veřejnosti už 24. června. Od roku 2007 je dům chráněn jako Kulturní památka České republiky.