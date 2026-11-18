Aktivnější byl mladší z povedené dvojice. Ten na Domažlicku vybral několik sklepů, odkud si odnesl tučný lup v podobě rybářského náčiní, elektrokoloběžky, ale i alkoholu a nepohrdl ani stanem.
Přesto mu to nestačilo. „Ve stejné obci vnikl muž přes oplocení na pozemek rodinného domu. Následně vnikl do garáže, ze které odcizil osobní automobil i s kompletní sadou letních kol, propanbutanové lahve, nářadí a další vybavení garáže v celkové hodnotě nejméně 225 000 korun,“ sdělila mluvčí policie Barbora Kunešová.
S autem drze přejel do sousední vesnice, kde se mu na zahradě zalíbila čtyřkolka za zhruba 180 tisíc korun, ale vyrušil ho její majitel. Lupič utekl a kradené věcí nechal na místě. Osobní auto navíc poškodil - z nepochopitelných důvodů odřezal bezpečnostní pásy.
Museli začít znova
Zůstal tak s prázdnýma rukama a musel začít nanovo! To už si ale zavolal kámoše s dodávkou. V dalším obci se tak vloupali do rekonstruovaného domu, dalšího domu i chaty. Přisvojili si věci za suma sumárum přes 100 tisíc.
Když jeli za dalším lupem, chtěli dodávku zastavit policisté při silniční kontrole. Starší z lumpů ovšem měl zákaz řízení, takže dupl na plyn a začal ujíždět. Tady jim začalo docházet zlodějské štěstí.
V obci Pila totiž vjeli do slepé ulice, kde se pokusili přejet kolmo přes železniční koleje. Na nich ale s autem uvázli! Oba gauneři tak museli po svých, prchnout se jim ale nepodařilo, policisté je záhy dopadli. Železnice byla v místě zastavená na několik hodin. Na svůj další osud už čekají ve vazbě.
VIDEO: Zloděj v celostátním pátrání kradl v obchodě, chytili ho policisté.