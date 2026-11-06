Obavu o Felinku zvyšovala i možná přítomnost jezevce, kterému by se nezvaná návštěva u něj v noře rozhodně nelíbila. Situace tak nápadně připomínala známý český film Pod Jezevčí skálou.

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Když hasiči dorazili k noře, nejprve ji odkopali, aby k ní lépe mohli. „Pomocí štěrbinové kamery se jim podařilo psa lokalizovat. Přestože se původně počítalo i s nasazením bagru, nakonec nebyl potřeba,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Psa se tak podařilo po chvíli zachránit a předat majitelce. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Domažlic a dobrovolní hasiči z Domažlic.

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Pes zůstal zaklíněný hlavou v mříži, vyprostili ho hasiči a strážníci
Zdroj: MP Ostrava
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Hasiči na Domažlicku zachraňovali fenku jezevčíka, která se zaběhla do jezevčí nory.
Hasiči na Domažlicku zachraňovali fenku jezevčíka, která se zaběhla do jezevčí nory.
Autor: HZS PK