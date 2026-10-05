Před třemi lety přišla o 650 tisíc korun. Během jednoho roku je z ní měl postupně vylákat její známý z Anglie. „Zeptal se mě, jestli mi může na adresu poslat cenné věci a také hotovost 220 tisíc euro (5,5 milionů Kč). Souhlasila jsem. E-mailem přišlo, ať zaplatím přepravní společnosti 63 tisíc korun. Zaplatila jsem, ale začaly chodit další výzvy a já platila, až jsem si sama musela půjčit,“ uvedla Zora K.
Seniorka tak začala oplácet stejně. „Pod záminkou, že potřebuje doplatit pojištění v Německu, vylákala z ženy (71) celkem 2,4 milionu korun a z muže (69) 83 tisíc korun. Přitom si musela být vědoma toho, že je nemá jak vrátit,“ řekla státní zástupkyně Katarina Peková.
Právě za „obrání“ těchto dvou seniorů ji nyní hrozí trest až osm let.
Nebylo to poprvé
Zora K. se hájí tím, že z peněz neměla ani korunu. „Když mě podvedli, vzpomněla jsem si, že mám v Německu uzavřenou životní a důchodovou pojistku. Řekli mi, že aby mi ji mohli vyplatit, musím ji doplatit a já blbec na to kývla. Všechny vypůjčené peníze jsem tak poslala do Německa,“ řekla Zora K. Žádný doklad o pojištění, ale nepředložila.
U soudu nestojí poprvé. Od sedmi dalších lidí vylákala totiž 1,5 milionu. Za to již dostala podmínku.
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