„Za tuto nenáročnou činnost měl slíbenou odměnu ve výši dvou až tří procent z vybrané částky,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Během svého působení procestoval téměř celou republiku. Hotovost kasíroval o podvedených inkasoval například v Praze, Českých Budějovicích, Chomutově, Kolíně či Kladně. Jen v hlavním městě v jeden den vyzvedl na několika místech 900 tisíc korun.
Peníze mu poškození dávali většinou na ulici pod smyšlenou legendou, která byla vždy formou dlouhého telefonní hovoru před předání. Scénář byl vždy stejný. Oběti kontaktoval telegonicky podvodník vydávající se za policistu. Poté zaúřadoval údajný pracovník České národní banky.
Předání se zákazem mluvení
Legendou o napadení účtu a zneužití identity donutili pachatelé oběti vybrat úspory, nebo si dokonce sjednat rychlé úvěry. „Oběti musely peníze odevzdat kurýrovi na ulici. Podle instrukcí s ním nesměly mluvit. Kurýr pouze ukázal na displeji telefonu falešné potvrzení a beze slova odešel,“ upozornila policistka.
Past nad výběrčím sklapla v Brně, kam si přijel pro další statisíce. „Figuruje minimálně v šestnácti případech a částka, kterou od poškozených vybral, přesáhla 16 milionů korun. Muž je nyní ve vazbě a hrozí mu až 8 let za mřížemi,“ shrnula mluvčí.
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