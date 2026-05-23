Dovolenkáři, pozor! Online podvodníci mají na turisty novou fintu
Pokud se letos chystáte na dovolenou k moři, mějte se na pozoru. Internetoví podvodníci totiž nikdy nespí a každý den přichází s novými metodami, jak z lidí vylákat peníze. Největší novinkou je, že mohou znát vaše jméno, místo a délku pobytu v zahraničí. Mohou se tak vydávat například za zástupce cestovek.
Před nejnovějším způsobem podvodu varovalo slovenské Centrum kybernetické bezpečnosti. Jedná se podle nich o druh phishingu, což je podvod s cílem získat vaše citlivé a přístupové údaje. Podvodníci přes platformu Whatsapp cílí na lidi, kteří mají někde rezervovaný pobyt.
Útočníci v textových zprávách oběti vyzývají, aby přes odkaz svou rezervaci potvrdili. Ten však nevede na web cestovky, nýbrž na phishingovou stránku, která za potvrzení rezervace vyžaduje uhrazení poplatku. Oběť zpravidla ještě uklidňují, že jde jen o dočasné zmrazení prostředků a ne plnohodnotný poplatek. „Po uhrazení poplatku však hrozí nejen ztráta větších obnosů, ale například i ztráta platebních údajů,“ varoval úřad.
Na věrohodnosti přidává těmto podvodům hlavně fakt, že ve zprávách často používají skutečná jména a znají data a místa pobytu. Platforma Booking.com totiž měla v dubnu letošního roku masivní únik informací o zákaznících platformy. Podobně mohou podvodníci získat osobní údaje téměř odkudkoliv.
Pokud vám tedy jakákoliv zpráva přijde podivná, je lepší zavolat na číslo firmy, které najdete na oficiálních stránkách a doptat se.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.