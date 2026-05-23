Dovolenkáři, pozor! Online podvodníci mají na turisty novou fintu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
23. května 2026
11:30

Pokud se letos chystáte na dovolenou k moři, mějte se na pozoru. Internetoví podvodníci totiž nikdy nespí a každý den přichází s novými metodami, jak z lidí vylákat peníze. Největší novinkou je, že mohou znát vaše jméno, místo a délku pobytu v zahraničí. Mohou se tak vydávat například za zástupce cestovek.

Před nejnovějším způsobem podvodu varovalo slovenské Centrum kybernetické bezpečnosti. Jedná se podle nich o druh phishingu, což je podvod s cílem získat vaše citlivé a přístupové údaje. Podvodníci přes platformu Whatsapp cílí na lidi, kteří mají někde rezervovaný pobyt.

Útočníci v textových zprávách oběti vyzývají, aby přes odkaz svou rezervaci potvrdili. Ten však nevede na web cestovky, nýbrž na phishingovou stránku, která za potvrzení rezervace vyžaduje uhrazení poplatku. Oběť zpravidla ještě uklidňují, že jde jen o dočasné zmrazení prostředků a ne plnohodnotný poplatek. „Po uhrazení poplatku však hrozí nejen ztráta větších obnosů, ale například i ztráta platebních údajů,“ varoval úřad.

Na věrohodnosti přidává těmto podvodům hlavně fakt, že ve zprávách často používají skutečná jména a znají data a místa pobytu. Platforma Booking.com totiž měla v dubnu letošního roku masivní únik informací o zákaznících platformy. Podobně mohou podvodníci získat osobní údaje téměř odkudkoliv.

Pokud vám tedy jakákoliv zpráva přijde podivná, je lepší zavolat na číslo firmy, které najdete na oficiálních stránkách a doptat se.

Video  Letní dovolená v ohrožení? Zájezdů last minute ubyde a zdraží, tvrdí šéf Svazu Prouza  - Kateřina Vavřínová/ Blesk
Video se připravuje ...

Témata:
dovolenápodvodníkBooking.comWhatsApppodvodPoplatekoběťCentrum kybernetické bezpečnosti
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Už nešlo mlčet, zásah nutný: Co se děje u Bisera Arichteva a Veroniky?
Už nešlo mlčet, zásah nutný: Co se děje u Bisera Arichteva a Veroniky?
Aha!
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Dáma
Horoskop na červen 2026: Vodnáři mohou potkat osudovou lásku, Ryby mění domov
Horoskop na červen 2026: Vodnáři mohou potkat osudovou lásku, Ryby mění domov
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Zhruba dva tisíce lidí přijely do Pohořelic, aby se vydaly na Pouť smíření
Zhruba dva tisíce lidí přijely do Pohořelic, aby se vydaly na Pouť smíření
e15
Křetínský otevřeně o Slavii: Žije z kultu agresivity, vymklo se jí to. A co Sparta?
Křetínský otevřeně o Slavii: Žije z kultu agresivity, vymklo se jí to. A co Sparta?
iSport
Slabiš vycenil zuby na koaliční partnery. Blíží se pád dvou šikanovaných ministrů?
Slabiš vycenil zuby na koaliční partnery. Blíží se pád dvou šikanovaných ministrů?
Reflex
Druhý život opuštěných vesnic: V Sudetech na vás dýchá historie za každým stromem i kamenem
Druhý život opuštěných vesnic: V Sudetech na vás dýchá historie za každým stromem i kamenem
Lidé a země